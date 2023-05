Ceará x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), em jogo atrasado da quarta rodada; veja como acompanhar na TV

Ceará e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a partir das 19h (de Brasília), em jogo atrasado da quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de empatar sem gols com a Ponte Preta, o Ceará busca a recuperação na Série B. No momento, a equipe abre a zona de rebaixamento com quatro pontos. No entanto, uma vitória pode tirar o Vozão da zona da degola. Por outro lado, o Vitória, com 100% de aproveitamento, está em segundo lugar com 12, e pode assumir a liderança da competição, já que o atual líder é o Criciúma, com 13 pontos.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 39 jogos disputados, foram 13 vitórias para cada lado, além de 13 empates. No último encontro válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2023, o Vitórias venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Arthur Rezende, Richardson e G. Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Zé Hugo; Giovanni Augusto, Osvaldo e Welder. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Léo Gamalho e Dionísio, no departamento médico, e Marco Antônio, em transição física, são desfalques.

Quando é?