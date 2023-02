Ceará veta opção de compra em empréstimo de Vina ao Grêmio

Meia-atacante de 31 anos foi emprestado ao Tricolor gaúcho até dezembro de 2023. Clube não terá opção de compra

O empréstimo de Vina ao Grêmio não terá opção de compra. O Ceará não quis colocar a cláusula no contrato de cessão do meio-campista de 31 anos, como soube a GOAL.

O clube aceitou liberar o atleta ao Tricolor gaúcho apenas durante a atual temporada. Os cearenses não pretendem se desfazer do jogador em definitivo. Ele tem contrato no Cidade Vozão (Centro de Treinamento Luís Campos) até 31 de dezembro de 2024.

O Grêmio se encarregará de pagar salários e encargos do contrato de Vina — ele recebe cerca de R$ 500 mil mensais. O clube, no entanto, terá que negociar com o Ceará se quiser mantê-lo em definitivo ao término do contrato.

O meia-atacante foi anunciado pelos gaúchos nesse sábado (11). As tratativas entre os clubes se estenderam por mais de um mês. O primeiro contato para a possível ida do atleta para a Arena do Grêmio aconteceu ainda no fim de 2022. A negociação era conduzida pelo estafe do jogador, que também conversou com Fluminense e Vasco sobre a possibilidade de contratação do atleta.

Vina conta com o aval de Renato Gaúcho para defender as cores do Grêmio. O técnico queria um meio-campista experiente para o decorrer da temporada e avalia o jogador como um nome interessante para 2023.

Em 2022, o meio-campista fez 55 partidas pelo Ceará, somando 4.308 minutos em campo. No período, ele marcou 12 gols e se responsabilizou por cinco assistências.