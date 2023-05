Ceará x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV

Ceará e Tombense se enfrentam neste sábado (13), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a partir das 18h15 (de Brasília), pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Vitória por 2 a 0, o Ceará busca a recuperação na Série B. Atualmente na zona de rebaixamento, a equipe acumulou apenas quatro pontos, e igualou o seu pior início no torneio desde que o formato atual foi adotado em 2006.

Do outro lado, o Tombense, também com quatro pontos, chega pressionado após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos. Para o confronto fora de casa, o técnico Marcelo Chamusca contará com o retorno de João Pedro, que cumpriu suspensão na derrota para o Sport por 3 a 2.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Warley,Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Willan Maranhão, Richardson e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Tombense: Felipe Garcia; Zé Vítor, Roger Carvalho, Augusto e Pedro Costa; Bruno Silva, Elton, Jaderson, Egídio e Guilherme Santos; Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Ceará

William Formiga e Michel Macedo estão fora.

Tombense

Keké, Daniel Amorim, Fernandão, Kevin, Emerson e Kleiton seguem no departamento médico.

Quando é?