Ceará x Sport: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (27), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, o Ceará volta a campo pressionado pela vitória. O Vozão ocupa o meio da tabela, com 43 pontos.

Do outro lado, o Sport aparece na vice-liderança, com 59 pontos, está a cinco do líder Vitória. O técnico Enderson Moreira destaca que a prioridade do clube é o acesso, mas que segue na briga pelo título.

"A Série B tem quatro campeões, então o nosso primeiro objetivo sempre foi estar entre os quatro. Temos um confronto direto com o Vitória, podemos tirar essa diferença para dois pontos e se o Vitória tiver algum tropeço... Pode acontecer", afirmou.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 18 vitórias, contra 14 do Ceará, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Paulo Victor, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Nicolas (Erick Pulga) e Erick. Técnico: Vagner Mancini.

Sport: Denis; Ewerthon, Chico (Sabino), Rafael Thyere, Nathan; Fabinho, Fábio Matheus, Alan Ruiz; Negueba, Diego Souza e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Ceará

Janderson e David Ricardo vão cumprir suspensão.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?