Ceará x Mirassol: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (12), no Estádio Presidente Vargas; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Mirassol se enfrentam na tarde deste domingo (12), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Já sem chances de acesso, o Ceará volta a campo apenas para cumprir tabela. No meio da tabela, com 47 pontos, o Vozão vem de vitória contra o Sport por 2 a 1 e empate com o Botafogo-SP por 2 a 2 nos últimos dois jogos disputados. Para o confronto, o técnico Vágner Mancini terá os retornos de Willian Formiga e Caíque Gonçalves.

Do outro lado, o Mirassol ainda sonha com o acesso. Com 57 pontos, a equipe está há sete jogos sem perder tem um pouco mais de 10% de chance de conquistar uma vaga para a Série A. Depois de encarar o Ceará, a equipe terá mais dois jogos: contra o Atlético-GO e o Tombense.

Mais artigos abaixo

"Temos acompanhado nos últimos jogos do Ceará que eles estão fazendo mudanças constantes na equipe visando a temporada 2024. Com certeza esses jogadores que estão tendo oportunidade querem mostrar para o treinador e para o clube que eles têm condições de permanecer lá. Nós esperamos um jogo duro, jogo de futebol sempre é difícil vencer, então nós estamos nos preparando para enfrentar uma equipe qualificada que o Ceará realmente é, que é um dos melhores elencos da Série B, apesar da campanha que fizeram, de não ter mais chances de acesso", afirmou o técnico Mozart.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor (Danilo Barcelos); Chay, Léo Santos e Jean Carlos; Pedrinho (Janderson), Bissoli e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Desfalques

Ceará

Richard, Tiago Pagnussat, Barletta, Lucas Ribeiro e Guilherme Castilho estão no departamento médico.

Mirassol

Rodrigo Ferreira segue fora.

Quando é?