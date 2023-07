Ceará x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Ituano se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 28 pontos, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Juventude por 1 a 0 na última rodada. Para o confronto em casa, o técnico Guto Ferreira terá os retornos de Zé Ricardo, Erick e William Maranhão, que cumpriram suspensão no último jogo. David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por Tiago Pagnussat.

Do outro lado, o Ituano, com 20 pontos e lutando contra o rebaixamento, entra em campo pressionado pela vitória após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados. Mário Sérgio, poupado na derrota para o Avaí por 1 a 0, pode voltar.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Ituano soma três vitórias, contra duas do Ceará, além de três empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Ituano saiu vitorioso ao derrotar o Ceará por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Ricardo, Tiago Pagnussat e Paulo Victor; Richardson, Zé Ricardo e Jean Carlos (Chay); Erick, Guilherme Castilho e Nicolas (Hygor). Técnico: Guto Ferreira.

Ituano: Jefferson Paulino; Guilherme Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo, Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Brayan. Técnico: Márcio Freitas.

Desfalques

Ceará

David Ricardo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ituano

Neto Berola,Viniegra, Eduardo Person, Thiaguinho, José Carlos, Madison, Jonathan Silva e Bruno Xavier são desfalques.

Quando é?