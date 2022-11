Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20

Jogo acontece nesta sexta-feira (4), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20; veja como acompanhar na TV

Valendo vaga na final, Ceará e Flamengo voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Vovozão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Como empataram sem gols o primeiro duelo, disputado no Rio de Janeiro, o confronto de volta está em aberto e quem vencer avança à final.

Na Copa do Brasil sub-20, o Rubro-Negro eliminou o Aster Brasil (5 a 1), o América-MG (3 a 0 no agregado), nas duas primeiras fases, e o Fluminense-PI (4 a 1 no agregado), nas quartas de final.

Do outro lado, o Ceará passou pelo Confiança (6 a 3), Náutico (nos pênaltis), e Cruzeiro (6 a 2).

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: Cristian; João, Guilherme Matheus, Jefferson, Kauan, Romero, Daniel, Junior, Pablo, David, Juan.

Escalação do provável FLAMENGO: Kauã Santos, Diego, Otavio, Cleiton, Marcos Paulo (Richard); Igor Jesus, Evertton, Matheus Gonçalves (Dudu); Werton (Vinicius), Petterson e Ryan Luka (André Luiz).

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: Segunda-feira, 31 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalvez Paludo (árbitro), Rafael Sepeda de Souza, Diego Luiz Couto Barcelos (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)