Ceará faz contato por Vanderlei Luxemburgo após demissão de Marquinhos Santos

Livre no mercado da bola desde a saída do Cruzeiro, em dezembro de 2021, treinador foi procurado pela diretoria cearense

O Ceará fez contato para saber a situação de Vanderlei Luxemburgo. Após a demissão de Marquinhos Santos, o clube procurou o treinador com o intuito de saber se ele tem interesse em voltar a trabalhar no futebol, como soube a GOAL.

A reportagem apurou com uma fonte ligada ao clube cearense que é possível intensificar as conversas para a contratação do técnico nos próximos dias. Ainda não foi feita uma proposta ao técnico, mas é possível que seja apresentada uma oferta nos próximos dias.

Vanderlei Luxemburgo ainda não sinalizou se pretende voltar ao futebol nas conversas com o Ceará. O técnico desejava entrar na política, candidatando-se ao cargo de senador. No entanto, a candidatura foi descartada.

O Ceará deve tentar um contato mais forte por Vanderlei Luxemburgo nos próximos dias. Outros nomes também são avaliados nos bastidores do clube. A diretoria ainda não definiu quem será o novo comandante no mercado da bola.

O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo em um clube foi no ano passado, quando defendeu o Cruzeiro. O técnico se acertou para seguir no clube, mas a gestão de Ronaldo Fenômeno optou por sua saída depois do treinador ter um aumento concedido pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Nos últimos oito meses, o treinador se dedicou à carreira política, mas seguiu acompanhando futebol para uma possível volta ao banco de reservas.