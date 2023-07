Ceará x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (7), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (7), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos na Série B, com duas derrotas e dois empates, o Ceará busca a recuperação para se aproximar do G-4. No momento, está no meio da tabela, com 21 pontos, enquanto o Botafogo-SP, com 24 pontos, chega embalado com duas vitórias seguidas.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Willian Formiga; Richardson, Zé Ricardo, Jean Carlos; Janderson, Erick e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey; Madruga, Mantuan, Luiz Henrique; Lucas Cardoso, Osman e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

João Veras está no departamento médico.

Quando é?