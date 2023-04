Ceará x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Fluminense entram em campo na tarde desta quarta-feira (12), na Cidade Vozão, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Em oitavo lugar do grupo A com 6 pontos, o Ceará busca a sua terceira vitória na competição. O Vozão acumula duas vitórias e quatro derrotas até o momento.

Já o Fluminense é o vice-lanterna do grupo, com 4 pontos. O Flu perdeu dois jogos e empatou quatro até o momento. A equipe quer conquistar a sua primeira vitória no campeonato.

Prováveis escalações

Ceará: César, Jonathan, Pablo, João, Pedro Emanuel, Samuca, Fernando Gabriel, Yago, Vitor, Patrick e Caique.

Fluminense: Cayo, João Neto, Abner, Freitas, Jefté, Kayky, Caio Leão, Dohmann, Erick, Rafael Monteiro e Arthur.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?