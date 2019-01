CBF vai impor fair play financeiro para clubes em 2020

Em um primeiro ano, as punições seriam mais brandas... mas poderão chegar até ao ponto de excluir clubes de campeonatos

A CBF estuda para implementar o seu controle financeiro para os clubes da Série A, e a expectativa é de que a partir de 2020 as equipes já precisem se adequar às obrigações do novo Fair Play Financeiro, inspirado no sistema da UEFA.

Segundo informações do blog do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, os caminhos a serem tomados preveem controle de déficit e das dívidas. Além disso, os clubes precisarão apresentar os CND’s e não poderão ter atraso de salário dentre as principais regulamentações. A auditoria Ernst Young e o consultor César Grafietti foram contratados para construir o modelo do Fair Play Financeiro.

“Para 2019, estamos pensando no modelo. Para 2020, vamos pensar na implantação. O objetivo é entregar no primeiro semestre um modelo pronto. Estou falando com a Uefa, estou vendo o que fizeram para evitar erros que cometeram no início. Quero ouvir as histórias deles”, disse Grafietti em contato com o blog do UOL.

A matéria também destaca que a temporada 2020 ainda seria de adaptação, com punições mais leves dentro da expectativa para o futuro, embora mais rígidas mediante ao cenário atual. Desta forma, multas e advertências deverão ser mais comuns a partir do ano que vem para os clubes que não se adequarem às exigências.

Para os anos seguintes, instituições que desrespeitarem a regulamentação poderão ser proibidos de contratar em determinada janela de transferências, terem seus elencos limitados ou até serem proibidos de disputarem um campeonato.