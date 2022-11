CBF limita contato de jogadores com familiares durante Copa do Mundo do Qatar

Ideia é evitar problemas como os que aconteceram em Sochi, no mundial da Rússia

Depois de uma experiência um pouco frustrante na Rússia, a seleção brasileira terá uma rotina diferente no convívio com os familiares durante a Copa do Mundo do Qatar. A entidade preparou uma área reservada para o encontro dos parentes e amigos com os atletas após alguns treinos no CT e quer evitar o contato no hotel.

Em Sochi, local que foi base da seleção brasileira durante o Mundial da Rússia, era comum ver parentes todos os dias na concentração. Alguns, inclusive, estavam hospedados no mesmo local, como no caso da família de Neymar. O fato gerou polêmica e desconforto interno na época.

Na ocasião, Tite e o então coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, receberam muitas críticas por Neymar ter um tratamento diferente dos demais. Desta vez, os parentes do atacante sequer devem ficar em Doha, o planejamento inicial é se manter em Dubai, há uma hora de voo da capital do Qatar e se deslocar apenas para os jogos ou momentos específicos.

Juninho Paulista, hoje coordenador de seleções, fez questão de conversar com Edu Gaspar e entender o que deu certo ou errado em Sochi, na Rússia. Edu, hoje no Arsenal, confessou que poderia ter administrado melhor esta situação.

A avaliação é de que isso pode tirar a concentração dos jogadores. Tite não é contra o convívio com os familiares. Pelo contrário, o treinador entende a importância. Sua esposa, nora e netos, desembarcaram em Doha nesta quarta-feira (23), por exemplo, mas a estratégia é sim evitar o contato no hotel.

Sendo assim, ficou definido que o melhor seria criar uma área de convívio no CT, para que os atletas pudessem encontrar seus familiares ali, após algumas atividades pré-determinadas pela comissão técnica.