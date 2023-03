CBF cria aditivo para jogadores com contratos até abril se transferirem após janela

Entidade enviou ofícios às federações e permite transferências de atletas com contratos próximos do fim até o dia 20 de abril

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou, na noite desta quarta-feira (29), um ofício às federações estaduais em que autoriza transferências de jogadores com contratos perto do fim até uma semana depois do mercado da bola, como soube a GOAL. A janela de transferências do país se encerra em 4 de abril (terça-feira), e atletas que têm vínculos próximos do encerramento poderão se transferir até o dia 20 do mesmo mês, uma semana após o início do Campeonato Brasileiro.

A entidade cogitou alteração na janela de transferências, mas optou apenas por fazer uma retificação na regra. A mudança beneficiará os atletas que ainda estão disputando os estaduais e têm contratos encerrados ou próximos do fim — os principais exemplos são o Água Santa, finalista do Campeonato Paulista, e o Caxias, que disputa a decisão do Gaúcho. A medida em caráter de exceção valerá também para contratos de empréstimo.

A decisão foi tomada durante as assembleias extraordinárias de clubes da Série A e da Série B. No entanto, ambas não foram transcritas no Regulamento Geral de Competições. A CBF criará um aditivo para que a definição seja colocada no papel. Portanto, os clubes poderão inscrever jogadores que têm contratos próximos do fim e ainda disputam os estaduais até o dia 20 de abril.

A janela de transferências, portanto, permanece com encerramento em 4 de abril. Jogadores que defendem clubes do exterior ou que estão em equipes que não vivem a situação de excepcionalidade só poderão se transferir até a data limite estabelecida no início da temporada.

O próximo mercado da bola do futebol brasileiro se inicia em 3 de julho de 2023 e tem encerramento previsto para 2 de agosto.