Cavani tem conversas avançadas para acertar com o Boca Juniors, diz jornal

Se Edinson Cavani chegou a ser objeto de desejo de clubes brasileiros na última janela de transferências, o uruguaio do Manchester United pode estar a caminho da América do Sul, mas para atuar em outro mercado.

De acordo com informações do Mirror, Cavani estaria descontente no clube inglês, que havia prometido mais tempo de jogo. Com a chegada de Cristiano Ronaldo, o uruguaio voltou a ser tratado como segunda opção do elenco.

Segundo apuração da ESPN, Cavani é alvo do Boca Junior, clube argentino que busca uma solução para seu setor ofensivo. Esta não seria a primeira vez que o atacante chama atenção do time de Buenos Aires, que promete ao uruguaio chances de brigar por títulos importantes.

Até aqui foram apenas 17 participações em partidas na temporada 2021/22, com dois gols marcados e nenhuma assistência. Com o contrato renovado no último mês de maio, o fim do vínculo com os Red Devils se aproxima, o que facilitaria a transferência para o futebol sul-americano.

Além de Boca Juniors, os brasileiros Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro também chegaram a demonstrar interesse pelo atacante de 35. Apesar de ser considerado uma peça interessante para o futebol brasileiro, Cavani tem altos vencimentos na Inglaterra, que inviabilizaram sua chegada.