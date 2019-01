Cavani: "Solskjaer renovou as energias do Manchester United"

Atacante do PSG elogiou o trabalho do novo técnico dos Reds Devils

Edinson Cavani admitiu que a saída de Mourinho do Manchester United e a contratação de Solskjaer trouxe "uma mudança de energia" ao clube antes do confronto com o Paris Saint-Germain, no próximo dia 12.

"Em Manchester, temos que pensar em nós mesmos e não nas outras equipes. Temos que pensar sobre o que temos que fazer em equipe, conhecer nossas qualidades e nossos defeitos para chegar ao próximo jogo prontos, da melhor e mais adequada forma", disse.



Foto: Getty Images

Manchester United e PSG fazem o primeiro confronto das oitavas de final da UCL no dia 12 de fevereiro, em Old Trafford.

.