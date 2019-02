Cavani sente lesão muscular e preocupa para Champions League

Atacante abriu o placar contra o Bordeaux e se tornou dúvida para oitavas de final da competição continental por conta de dores musculares

O atacante Edinson Cavani se tornou dor de cabeça para o PSG no confronto da próxima terça-feira (12) contra o Manchester United por conta de lesão muscular na coxa.

O camisa 9 abriu o placar neste sábado (9) contra o Bordeaux pela 22ª rodada da Ligue 1 em cobrança de pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo, mas sentiu a coxa direita logo em seguida.

Confira os números de Edinson Cavani na partida contra o Bordeaux:

O técnico Thomas Tuchel substituiu o centroavante e colocou Kylian Mbappé no lugar. Vale lembrar que o clube parisiense lidera o Campeonato Francês com 56 pontos, 10 a mais que o Lille, segundo colocado.

A equipe já não conta com Neymar, que sofreu contusão no metatarso do pé direito e não estará disponível para as partidas das oitavas de final da Champions League.