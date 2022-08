Cavani no Boca Juniors: o que se sabe sobre a proposta

O clube Xeneize fará uma tentativa de trazer um jogador de peso, como Edinson Cavani, para ser o rosto da equipe na Copa Libertadores de 2023

O Boca Juniors está interessado na contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, que está sem clube após ter deixado o Manchester United ao fim da temporada 2021/22, conforme a GOAL pôde apurar.

A ligação entre Cavani e Boca Juniors existe há muitos anos, quando o atacante reconheceu em uma entrevista que sonhava em gritar um gol na La Bombonera. Porém, o Boca tem poucas horas para agir a fim de concluir a negociação, já que a janela de transferências no futebol argentino fechará na próxima segunda-feira (8), às 20h do horário local.

Além disso, o clube argentino sabe que, por conta da janela europeia continuar aberta, terá concorrência de grandes times, como Villarreal e até mesmo clubes da MLS, dos Estados Unidos.

Dessa forma, o Boca vai fazer uma tentativa para contar com Cavani, que já recebeu os primeiros contatos do time argentino. O vice-presidente do clube, Juan Róman Riquelme, além disso, precisa de uma contratação desse calibre para mudar a narrativa atual em que é questionado por algumas saídas e poucas chegadas.

Outra questão importante no negócio será o tempo de permanência do atacante no Boca Juniors. Parece improvável que o time aceite que ele venha apenas por quatro meses, já que será feito um esforço financeiro grande e, ainda, há expectativa para que ele seja o rosto da equipe na Copa Libertadores de 2023.

Desde o começo da janela, o Boca vem tentando fechar a contratação de um jogador de peso, como foi o caso de Arturo Vidal, que foi contratado pelo Flamengo. No entanto, a equipe vem esbarrando na crise econômica que afeta o país argentino.

Do lado de Cavani, o atacante está sem clube depois de romper com o Manchester United, mas segue treinando na seleção uruguaia. Mesmo assim, o jogador sabe que precisa definir seu futuro pensando na Copa do Mundo de 2022, que acontece no Qatar, em novembro.

Além disso, o jogador uruguaio está ciente do interesse do Boca Juniors em sua contratação. Agora, resta saber quais serão os próximos passos do lado do clube Xeneize.