Cavani é apontado como o mais valioso jogador latino de 2018

Agência EFE aponta o uruguaio como o jogador latino mais valioso

Neymar? Philippe Coutinho? Não. Edinson Cavani receberá nesta quinta-feira (31) no Parc des Princes, o troféu do jogador latino mais valioso de 2018, depois de se tornar o maior artilheiro da história do PSG.

Cavani é uma referência do projeto parisiense desde sua chegada em 2013. Depois de seis temporadas e meia na equipe ,superou o sueco Zlatan Ibrahimovic (156) como o jogador com mais gols marcados com a camisa do PSG e marcou 28 gols no campeonato nacional, tornando-se o artilheiro da última temporada.

Além disso, o atacante foi fundamental para uma temporada em que o clube conseguiu todos os títulos possíveis na França: Ligue 1, Copa da França, Taça da Liga e Super Copa da França - totalizando 40 gols e 11 assistências em 48 jogos.

Confira a lista dos vencedores das 29 edições do Troféu EFE:

. 1990-91 Rommel Fernández (Panamá, Tenerife)

. 1991-92 José Luis Zalazar (Uruguai, Albacete)

. 1992-93 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid)

. 1993-94 Romário (Brasil, Barcelona)

. 1994-95 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid)

. 1995-96 Diego Simeone (Argentina, Atlético de Madrid)

. 1996-97 Ronaldo (Brasil, Barcelona)

. 1997-98 Roberto Carlos (Brasil, Real Madrid)

. 1998-99 Rivaldo (Brasil, Barcelona)

. 1999-00 Martín Herrera (Argentina, Alavés)

. 1999-00 Fernando Redondo (Argentina, Real Madrid) - Prêmio especial para o melhor jogador ibero-americano da década

. 2000-01 Roberto Acuña (Paraguai, Saragoça)

. 2001-02 Javier Saviola (Argentina, Barcelona)

. 2002-03 Ronaldo (Brasil, Real Madrid)

. 2003-04 Ronaldinho (Brasil, Barcelona)

. 2004-05 Diego Forlán (Uruguai, Villarreal)

. 2005-06 Pablo Aimar (Argentina, Valência).

. 2006-07 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2007-08 Sergio 'Kun Agüero (Argentina, Atlético de Madrid)

. 2008-09 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2009-10 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2010-11 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2011-12 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2012-13 Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

. 2013-14 Diego Costa (Brasil-Espanha, Atlético de Madrid).

. 2014-15 Luis Suárez (Uruguai, Barcelona).

. 2015-16 Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid)

. 2016-17 Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid)

. 2017-18 Edinson Cavani (Uruguai, Paris Saint-Germain)