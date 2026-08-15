O Girondins de Bordeaux recebeu um novo golpe que ameaça seu futuro no futebol, depois que a Federação Francesa de Futebol endossou a recomendação do Comitê Olímpico e Esportivo Nacional Francês de manter a exclusão do clube das competições nacionais, em meio à sufocante crise financeira que enfrenta.

A Federação Francesa de Futebol afirmou, em comunicado oficial, que apoia a proposta de conciliação apresentada pelo Comitê Nacional, considerando "justificada" a avaliação da situação financeira do Bordeaux feita por sua comissão de recursos, e conclamando o clube a aceitar a decisão em disputa.

Neste sábado pela manhã, o Bordeaux havia manifestado surpresa com a recomendação do Comitê Olímpico, ressaltando que o que dele emanou "não é uma decisão, mas uma recomendação", e que a palavra final cabe ao comitê executivo da Federação Francesa de Futebol, por ser a instância autorizada a definir o destino do clube.

A crise decorre da incapacidade do Bordeaux de reunir cerca de 10 milhões de euros que eram exigidos para concluir a temporada 2025-2026 e financiar a temporada seguinte, antes de o fundo britânico "Sparta Capital" adquirir o clube por um euro simbólico do empresário Gérard Lopez, no fim de julho, passando a trabalhar para reunir as garantias financeiras necessárias para salvá-lo.

A crise se agravou depois que 10 clubes da primeira divisão denunciaram a nova tentativa do Bordeaux, sustentando que os recursos que deveriam ter sido apresentados como garantias financeiras não foram pagos no prazo determinado pelo Comitê Nacional.

Diante da situação atual, o futuro do Bordeaux ficou seriamente ameaçado; depois de se preparar para disputar o Campeonato Nacional da primeira divisão, o clube passou a estar excluído de todas as competições nacionais, podendo, no melhor dos cenários, cair para a primeira divisão regional, o sexto nível na pirâmide do futebol francês.

O clube tem 15 dias para recorrer da decisão junto ao tribunal administrativo, em uma última tentativa de evitar o colapso de um dos mais tradicionais clubes franceses.