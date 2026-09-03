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Catania tifosiGetty Images

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Catania, confiança em Longo é confirmada

Catania

Por meio de uma nota publicada em seus canais oficiais, o Catania quis reiterar publicamente sua confiança no técnico Emilio Longo, apesar das três derrotas consecutivas entre o campeonato e a Copa da Itália: "Emilio Longo conta com a máxima confiança do clube e de sua propriedade. Grella e Varrà expressaram esse conceito de forma clara e forte ao mister, à comissão técnica e ao elenco. Com o treinador, foi analisado o momento técnico, para o qual é necessária uma virada decisiva e imediata". 


O time etneu começou muito mal a temporada, com duas derrotas no campeonato contra a Inter Under 23 e o Monopoli, além da desastrosa de ontem à noite na Copa da Itália da Série C, em casa, contra o Savoia, depois de ter chegado às semifinais dos playoffs na temporada passada.

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