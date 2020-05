Castan abre o jogo sobre o Vasco: idolatria, Ramón, Talles Magno e mais

O capitão não escondeu a identificação com o Gigante da Colina, em conversa exclusiva com a Goal

Leandro Castan não escondeu a grande ligação e carinho que já possui com o , em sua participação na live transmitida em nosso canal de Instagram.

O zagueiro, que está em sua terceira temporada em São Januário, falou sobre diversos assuntos - inclusive a ida de Gerson, ex-companheiro de Roma, para o Flamengo. Em relação ao Gigante da Colina, falou sobre o carinho que vem dos torcedores, da opção por Ramón Menezes como treinador do clube, as chances do quando o futebol voltar a ser disputado e não deixou de exaltar o talento do jovem Talles Magno.

Carinho da torcida

“Teria voltado antes (se soubesse da recepção). Fui bem acolhido por onde passei, , , , cheguei no Vasco e nunca tinha visto algo desse jeito. Isso me traz mais responsabilidade de estar bem sempre, quero estar no mais alto nível para corresponder isso. É a motivação que eu tenho”.

Ramón Menezes como treinador

“Não tive muita oportunidade de conversar com o Ramón (por causa da pandemia do novo coronavírus), mas a gente se conhece faz tempo, ele chegou no começo de 2019. Mas estamos muito entusiasmados, conversávamos muito sobre o futebol, é um cara preparado, de ideias, tem um grupo jovem e de qualidade. Acho que ele pode aproveitar os pontos positivos desse time para termos um bom ano”.

O que esperar do Vasco quando voltar o futebol

“A gente pode fazer um grande ano. Não sei onde podemos chegar, melhor não colocar um limite”.

Vasco consegue segurar Talles Magno no ?

“É complicado, principalmente pela situação que o clube passa financeiramente. Não é nem questão de o Vasco não conseguir segurar. Hoje, no Brasil ninguém consegue segurar. O vendeu também o Vinicius Junior, o Paquetá.... a surpresa maior foi o ter conseguido segurar o ”.

“Poucos times conseguem segurar os jovens talentos, e o Talles é um desses. O Talles é um cara que, tranquilamente, uma hora ou outra, vai para a Europa”.

“Acho que a principal virtude dele é a cabeça dele. O pessoal da Roma já me perguntou dele (risos), mas o dirigente lá me disse que ele custa muito (risos). Mas é um menino super do bem, escuta os mais velhos”.

Se aposentar no Vasco?

“Se eu pensar em aposentadoria agora eu não vou conseguir treinar o que estou treinando. Enquanto eu estiver conseguindo chegar nos atacantes, dando carrinho, eu vou jogar bola. Eu não me coloco limite (...) Não consigo pensar em aposentadoria”.