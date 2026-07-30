“Casper Tengstedt já pode deixar o Feyenoord de novo, mas há um grande obstáculo”

Casper Tengstedt entrou no radar do Seattle Sounders FC. A informação é do jornalista americano Niko Moreno, que acompanha de perto o clube da MLS, no X. A regulamentação da liga americana, no entanto, pode fazer com que o atacante permaneça no Feyenoord por enquanto.

O Seattle Sounders atualmente não tem espaço no elenco para um chamado Designated Player. Os clubes da MLS podem contratar no máximo três jogadores cujos salários e valores de transferência ultrapassem o orçamento.

O salário e o valor da transferência precisam se encaixar exatamente nas regras rígidas adotadas pela MLS. Além disso, ainda resta saber se de fato será alcançado um acordo com o Feyenoord pelo atacante dinamarquês.

Tengstedt foi contratado no verão passado por seis milhões de euros junto ao Benfica. Seu primeiro ano em De Kuip não foi um grande sucesso, em parte pela presença do artilheiro da Eredivisie, Ayase Ueda.

O atacante da Dinamarca tem contrato com o Feyenoord até o verão de 2029. Não se sabe como Tengstedt vê uma aventura no Seattle Sounders, o número oito da Conferência Oeste da MLS.

Além disso, ainda é uma incógnita se o Feyenoord já quer vendê-lo novamente neste momento. Isso porque é possível que Ueda ainda consiga uma transferência para uma grande liga europeia nas últimas semanas da janela de transferências de verão.