Casillas volta a treinar seis meses após sofrer infarto

Atualmente no Porto, o goleiro espanhol usou as redes sociais para falar que está de volta aos treinamentos

Iker Casillas postou uma foto nas redes sociais acompanhada de uma mensagem que animou seus fãs e os torcedores do . O retorno do goleiro espanhol aos gramados pode estar mais perto do que se imaginava.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

"Seis meses e três dias que não saíam do armário", diz a publicação.

Em desde sua saída do , Casillas não faz uma partida pelo clube português há seis meses, quando sofreu um infarto durante um treinamento da equipe no dia 1º de maio. Nesta segunda-feira, ele realizou um trabalho de 25 minutos, isolado dos seus demais companheiros.

Há três semanas, o goleiro já havia publicado uma imagem no ginásio junto com a equipe, o que aumentou as expectativas pela sua volta.

O próximo jogo do Porto é nesta quinta-feira contra o Rangers , da , pela . Com quatro pontos, o time de Casillas está em terceiro no grupo G da competição europeia, atrás do próprio e do , da .