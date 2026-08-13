Casemiro exalta Messi: nunca vi ninguém como ele na vida

O brasileiro Casemiro, jogador do Inter Miami, elogiou seu companheiro de equipe, o argentino Lionel Messi, dias após a morte de seu pai.

Messi voltou a atuar pelo Inter Miami apenas 4 dias após a morte de seu pai. O capitão da equipe norte-americana entrou em campo no segundo tempo do confronto contra o Club León, na madrugada desta terça-feira, pela Leagues Cup.

Apesar do retorno de Messi, o Inter Miami não conseguiu dar sequência à sua caminhada no torneio, após ter perdido pelo placar de 3 a 2, sendo eliminado da competição na fase de grupos.

Casemiro afirmou que Lionel Messi, seu companheiro de equipe no Inter Miami, "é um exemplo" de comprometimento com atitudes como a que teve hoje, quando se colocou à disposição para a partida da Leagues Cup contra o León.

E prosseguiu, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Ele é um exemplo a ser seguido. Tenho certeza de que está passando por um momento muito difícil, mas o comprometimento dele, não só com os jogadores, mas também com o clube, foi impressionante; nunca vi nada igual na minha vida. Tudo o que podemos fazer é agradecer por ele estar aqui".

Casemiro destacou que esse é um dos motivos da grandeza de Messi e do fato de ele ser um dos "melhores jogadores da história, se não o melhor".

O craque argentino jogou o segundo tempo da partida, apesar de não estar se apresentando ao Inter Miami desde a morte de seu pai, no último sábado, dia em que o atacante viajou para a Argentina com sua família.

Casemiro concluiu: "É difícil, especialmente ao perder, mas sabemos que temos que continuar evoluindo. Era um torneio que eu queria muito vencer, e o resultado nos deixou muito frustrados".