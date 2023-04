Casemiro no Bayern? O que se sabe sobre o interesse de Thomas Tuchel no brasileiro do Manchester United

O técnico do Bayern está interessado em contar com o volante para a próxima temporada, mas o atleta ainda tem contrato com o United

Na busca por reforços para a equipe na próxima janela de transferências, o Bayern de Munique aparentemente quer contratar Casemiro, do Manchester United. Segundo informações do da revista alemã Kicker, Thomas Tuchel é um grande admirador do meio-campista brasileiro. O técnico alemão fica impressionado com a qualidade do brasileiro nas partidas e quer ter ele em Munique o mais rápido possível.

Na próxima temporada, Tuchel quer seis atletas com bom desempenho defensivo no time titular. Na opinião do treinador, do atual elenco, nem Joshua Kimmich, nem Leon Goretzka ou Ryan Gravenberch atendem a esses requisitos, e o novo reforço Konrad Laimer (RB Leipzig) aparentemente não é confiável para essa tarefa.

Casemiro ainda tem contrato com o Manchester United até 2026. O jogador de 31 anos trocou o Real Madrid pelos Red Devils no ano passado. Entre outras coisas, foi cinco vezes campeão da Champions League com o clube merengue. Ele fez 44 jogos em todas as competições pelo United nesta temporada. O brasileiro marcou cinco gols e deu sete assistências.