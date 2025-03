Cascavel assume a liderança do Paranaense após derrotar o Athletico-PR; veja os melhores momentos

Furacão cai para a quinta posição após levar gol no fim neste domingo (9)

O Campeonato Paranaense tem um novo líder! Neste domingo (9), o Cascavel assumiu a ponta da tabela após vencer o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Magno, aos 44 minutos do segundo tempo.

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Cascavel chega aos 15 pontos e volta a liderar o Estadual já que o Coxa tinha assumido a liderança provisoriamente após golear o União.

Com a derrota, o Furacão, que disputa o Paranaense com time B, caiu para a quinta posição com dez pontos.