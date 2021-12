Carvalhal quer treinar o Flamengo, mas diretoria ainda desconfia do técnico português

O Flamengo continua de olho no mercado na busca por um novo treinador. Depois de ver as opções de Marcelo Gallardo, que decidiu renovar com o River Plate, e Jorge Jesus, que garantiu a classificação do Benfica para as oitavas de final da Champions League, se esfriarem, os dirigentes analisam outros nomes como o de Carlos Carvalhal.

O português, que atualmente comanda o Braga, já está no radar do time carioca há muito tempo e era um dos nomes preferidos após a saída de Jorge Jesus, em julho de 2020. Na ocasião, no entanto, Carvalhal optou por seguir na Europa por questões familiares envolvendo a pandemia. Mas agora o cenário mudou.

O treinador deu carta branca a Bruno Macedo, seu agente, negociar com o time carioca. No Flamengo, no entanto, dois problemas em relação a Carvalhal são debatidos. O primeiro deles é a falta de convicção no nome e o segundo, a multa rescisória. Os dirigentes não pensam em desembolsar nenhuma verba para contratar um técnico.

Carvalhal é visto como uma boa aposta, mas são constantes os questionamentos sobre se ele teria cacife suficiente para lidar com um elenco estrelado e cheio de jogadores que conquistaram títulos importantes no clube. Na avaliação da diretoria, este foi também um problema enfrentado por Dome, Ceni e até mesmo Renato Gaúcho.

Enquanto ainda não tem certeza sobre o nome de Carvalhal, o Flamengo continua garimpando o mercado. Recentemente, o time carioca consultou a situação de Eduardo Berizzo, ex-treinador da seleção paraguaia. Outro nome que chama à atenção dos dirigentes é de Eduardo Coudet, ex-Internacional.