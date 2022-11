Cartola ganha versão especial para a Copa do Mundo; veja como jogar

Fantasy game é um dos mais famosos no país; modelo Express do jogo incentiva uso de dinheiro real para possível retorno após a rodada em questão

Um dos maiores fantasy game da atualidade, o Cartola Express, do Grupo Globo, se afasta um momento do Campeonato Brasileiro para caminhar até o Qatar, rumo a Copa do Mundo deste ano. Assim como no sistema atual de escolha de atletas do torneio nacional, o jogo vai permitir que o fã escale os jogadores das melhores seleções do mundo durante o torneio.

A Copa do Mundo de 2022, que ocorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, contará com a presença de grandes atletas da atualidade. No novo modo de jogo do Cartola Express, você poderá escalar, por exemplo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na sua equipe.

Diferente do Cartola comum, inclusive, o Cartola Express incentiva o uso de dinheiro real para, caso a pontuação do jogador seja boa, este receba um retorno financeiro. Vale destacar que o fã pode receber uma quantia de volta conforme seus pontos, como pode perder todo o valor apostado.

Como jogar a nova versão do Cartola Express da Copa do Mundo de 2022?

Apesar do jogo ainda não estar liberado, principalmente pelo torneio também ainda não ter iniciado, você pode acessar o Cartola Express comum do Brasileirão através do site do game (jogue.cartolaexpress.globo.com), onde também estará disponível a versão do Mundial assim que possível.

Para jogar, basta criar uma conta Globo e entrar pelo celular (Android ou IOS) ou mesmo pelo computador. O ex-jogador Pedrinho, hoje comentarista dos canais da emissora dona do game, foi o escolhido para representar o jogo nas propagandas.