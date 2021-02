Carrasco do Liverpool, Richarlison acaba com tabu do Everton em vitória histórica

Brasileiro marcou e deu passe decisivo na vitória por 2x0, que coloca os Toffees na briga pela Europa League e quebra tabu de mais de 20 anos

O Everton finalmente quebrou seu enorme tabu em duelos contra o seu maior rival, o Liverpool. No clássico deste sábado, válido pela Premier League, os Toffees levaram a melhor sobre a equipe de Jurgen Klopp.

O resultado marca o primeiro triunfo do time azul desde 2010, quando o Everton venceu em casa pelos mesmos 2x0, com gols de Tim Cahil e Mikel Arteta, hoje treinador do Arsenal. Desde então, o Everton acumulava 11 derrotas e 12 empates nos confrontos contra o rival de Liverpool.

Os números são ainda mais expressivos quando comparamos apenas os jogos em Anfield (como no duelo de hoje), onde a última vitória dos Toffees havia ocorrido em 1999, ou seja, mais de 20 anos atrás.

O brasileiro Richarlison, completamente recuperado, foi o grande destaque do jogo, marcando o primeiro gol do Everton logo aos três minutos de partida, e dando o passe para Calvert-Lewin que culminou no pênalti, convertido por Sigurdsson aos 83.

O resultado tem gosto ainda mais especial para o brasileiro, que havia sido expulso no último confronto contra o Liverpool, que terminou em um empate por 2x2. Após uma sequência de três partidas sem vencer, o Everton volta a pontuar e chega à sétima colocação na tabela da Premier League, brigando por uma vaga na Liga Europa.

“Fico muito feliz pelo time e pelos torcedores. Não posso imaginar como teria sido se eles estivessem aqui no estádio, mas espero que possam comemorar em suas casas. Foi uma grande partida, com muita vontade. Richarlison está de volta e vem jogando bem, James segue o mesmo, com muita qualidade”, disse Carlo Ancelotti ao final da partida, que também foi questionado se o time pode brigar por uma vaga na Liga dos Campeões.

“Jogamos muito bem, mas ainda precisamos encontrar mais regularidade em casa. Se podemos chegar entre os quatro primeiros? Calma! Estamos brigando pela Liga Europa, mas partidas assim aumentam nossa confiança para a temporada”, completou o treinador italiano.

Do lado do Liverpool as coisas seguem de mal a pior. Esta já é a quarta derrota seguida dos comandados de Jurgen Klopp, que viu seu time desabar na tabela, e agora está empatado com o Everton, com 40 pontos.

A sequência de resultados negativos em casa já se iguala à pior da história do clube, repetindo a campanha de 1923, curiosamente em uma temporada onde o Liverpool era detentor do título nacional. A esperança fica para a Liga dos Campeões, onde os Reds venceram o RB Leipzig por 2x0 no jogo de ida, e decidem em casa a vaga para as quartas.