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Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

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Carragher: Salah é como Cristiano, e seu lugar é a Juventus, não o Trabzonspor

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
J. Carragher
Egito
England

A decisão do astro egípcio Mohamed Salah de se transferir para o turco Trabzonspor gerou ampla polêmica nos círculos do futebol europeu, cujo capítulo mais recente foi um comentário incendiário do ex-ídolo do Liverpool Jamie Carragher, no qual expressou sua surpresa com a escolha do "Rei Egípcio" por uma liga que considera abaixo de suas capacidades.

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Em uma transferência que causou surpresa estrondosa, Salah assinou um contrato com o clube turco válido por duas temporadas, com um salário anual de 22 milhões de euros, encerrando assim uma era dourada que viveu nos gramados ingleses com a camisa do Liverpool.

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Durante sua participação no podcast "Football Ramble" na quarta-feira, Carragher, um dos zagueiros mais notáveis da história do Liverpool, não escondeu seu espanto com o passo. 

E disse: "Acredito que Mohamed Salah seria perfeitamente capaz de jogar no Campeonato Italiano, e não em uma liga abaixo do seu nível como o Campeonato Turco".

O ex-zagueiro inglês acrescentou, explicando seu ponto de vista: "Salah é como o Ronaldo, tem uma grande ambição e seus números significam muito para ele, e ele é realmente capaz de alcançá-los no Campeonato Turco, mas eu esperava vê-lo em um dos grandes clubes como a Juventus ou o Milan".

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Carragher não descartou que considerações financeiras estivessem por trás do afastamento dos grandes clubes europeus da negociação, encerrando sua fala ao dizer: "Talvez suas exigências financeiras tenham sido o motivo pelo qual alguns clubes desistiram de negociar com ele".

O comentário de Carragher reflete o estado de divisão nas opiniões de analistas e torcedores sobre a transferência de Salah para o Trabzonspor, entre os que a veem como um novo desafio e uma oportunidade de liderar um projeto ambicioso, e os que a consideram um passo atrás para um jogador que ainda apresenta níveis que o habilitam a jogar nos mais altos patamares europeus.

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