A decisão do astro egípcio Mohamed Salah de se transferir para o Trabzonspor, da Turquia, provocou ampla polêmica nos meios futebolísticos europeus. O capítulo mais recente foi um comentário incendiário do ex-ídolo do Liverpool Jamie Carragher, que expressou seu espanto com a escolha do "Rei Egípcio" por uma liga que considera aquém de suas capacidades.

Em uma negociação que se configurou como uma surpresa estrondosa, Salah assinou um contrato com o clube turco de dois anos de duração, em troca de um salário anual de 22 milhões de euros, encerrando assim uma era dourada que passou nos gramados ingleses com a camisa do Liverpool.

Durante sua participação no podcast "Football Ramble", na quarta-feira, Carragher, um dos zagueiros mais notáveis da história do Liverpool, não escondeu seu espanto com o passo.

Ele disse: "Acredito que Mohamed Salah era capaz de jogar com facilidade no Campeonato Italiano, e não em uma liga abaixo do seu nível como o Campeonato Turco".

O ex-zagueiro inglês acrescentou, explicando seu ponto de vista: "Salah é como Ronaldo, tem uma grande ambição e seus números significam muito para ele, e ele é de fato capaz de alcançar isso no Campeonato Turco, mas eu esperava vê-lo em um dos grandes clubes como a Juventus ou o Milan".

Carragher não descartou que considerações financeiras estivessem por trás do afastamento dos grandes clubes europeus da negociação, encerrando sua fala ao dizer: "Talvez suas exigências financeiras tenham sido a razão pela qual alguns clubes recuaram de negociar com ele".

O comentário de Carragher reflete o estado de divisão nas opiniões de analistas e torcedores sobre a transferência de Salah para o Trabzonspor, entre os que a veem como um novo desafio e uma oportunidade de liderar um projeto ambicioso, e os que a consideram um passo atrás para um jogador que ainda apresenta níveis que o habilitam a jogar nos mais altos patamares europeus.