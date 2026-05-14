Carlo Ancelotti dá uma grande notícia sobre a seleção: "Obrigado, Brasil"

Carlo Ancelotti renovou seu contrato como técnico da Seleção Brasileira até 2030. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a notícia nesta quinta-feira.

“Comecei no Brasil há um ano”, comentou Ancelotti. “Desde o primeiro momento, compreendi o que o futebol significa para este país. Durante um ano, trabalhamos para levar a seleção brasileira de volta ao topo mundial. Mas a CBF e eu queremos mais.”

“Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos trabalhando juntos por mais quatro anos. Seguiremos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”

A renovação do contrato não é uma grande surpresa. Em fevereiro, o The Athletic já havia noticiado que o italiano de 66 anos estava prestes a renovar seu contrato, que terminaria após a próxima Copa do Mundo.

Ancelotti assumiu o cargo de técnico da pentacampeã mundial em maio de 2025, após a demissão de Dorival Júnior devido a resultados abaixo do esperado. Na época, a seleção ocupava a quarta posição no grupo de classificação para a Copa do Mundo, atrás do Uruguai, do Equador e da arquirrival Argentina.

A chegada de Ancelotti não conseguiu melhorar a posição na chave. Pior ainda: o Brasil terminou em quinto lugar, a pior classificação de sempre do país em um torneio de qualificação. No total, Ancelotti comandou a seleção brasileira em dez partidas até agora: cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Na Copa do Mundo, o Brasil está no grupo com a Escócia, o Haiti e o Marrocos, finalista da Copa Africana de Nações. O destino desse grupo está diretamente ligado ao grupo da Holanda, o grupo F. Se vencer o grupo, a seleção holandesa enfrentará o segundo colocado do grupo C. Se a Holanda ficar em segundo lugar, enfrentará o vencedor do grupo C.