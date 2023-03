Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho... Estadual serve pra que?

Muito mais um alerta do que um banho de felicidade, os estaduais mostram uma situação inusitada

Os principais campeonatos estaduais do Brasil terão seus campeões definidos nos próximos dois fins de semana. É o momento mais importante desta primeira parte de temporada no calendário nacional. Mas se estes torneios estão longe de terem o prestígio e importância de décadas atrás, hoje em dia eles servem para o que?

Claro, estaduais geram emprego e sustentam fatia importantíssima da base da pirâmide do futebol brasileiro, mas o tema aqui é o contexto que cerca os grandes clubes do país e as repercussões que são geradas em seus torcedores. Dentro deste recorte, dá para dizer que são torneios que proporcionam, de maneira desproporcional, uma felicidade rápida em contraponto à sua capacidade de gerar crises duradouras.

“Por muito que se diga que o estadual não tem a importância de uma Copa do Brasil, Sul-Americana ou Brasileirão, o certo é que atinge proporções de vivência muito forte e leva a algum desequilíbrio que pode pôr em causa o trabalho de uma pré-temporada”, disse o pressionado Luís Castro, técnico de um Botafogo que fracassou no Carioca de 2023, em entrevista à Rádio Renascença, de Portugal.

Os estaduais mostram o que está de errado no rascunho de equipe para o restante de temporada, além de também indicar o que pode dar certo. No final das contas, esta parte positiva ocasionalmente fica em dúvida por causa da disparidade de forças: são poucos gigantes que, na maioria das vezes, jogam contra times de divisões bastante abaixo da sua. A obrigação é chegar nas finais, mas isso nem sempre é possível. E aí, dá-lhe crise.

Nos últimos cinco anos, três dos mais importantes estaduais (Carioca, Paulista e Mineiro) também serviram para comprovar as grandes supremacias nacionais de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Mas os sucessos recentes destes clubes, tanto a nível estadual quanto nacional e continental, dizem muito mais sobre o poder financeiro que eles possuem do que sobre os estaduais em si.

Muito mais um alerta do que um banho de felicidade, os estaduais mostram uma situação inusitada: eles não importam, mas no final das contas ainda são importantes. Se o título tem prazo de validade mínimo em termos de curtição e zoação sobre rivais, o alívio que ele gera tem, para profissionais de clubes e torcedores, um tamanho muito maior do que se pensa. Estadual serve para o que? Hoje, para entregar alívio ou gerar crises.