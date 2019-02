Carille compara Gustagol a Jô em 2017: "Está numa fase maravilhosa"

Técnico diz que Corinthians conta com uma "arma" e exalta fase "maravilhosa" do atacante

Com oito gols com a camisa do Corinthians, Gustagol pode não ter balançado as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, mas deu a sua segunda assistência na temporada. Atravessando um grande momento, o jogador foi exaltado pelo técnico Carille, que falou sobre a dependência da equipe no atacante.

"No jogo de hoje acabou dependendo pela situação. Gostei (da atuação do Corinthians) contra Racing, São Paulo, gostei da reação contra o Avenida. É uma arma, tínhamos uma arma dessa que era o Jô (em 2017), um goleador, que preparava para os outros também, lembro de gols que ele preparou para Rodriguinho e outros. O Gustavo está numa fase maravilhosa, entrou e acabou contribuindo com o que imaginamos no banco", disse.

Visando o confronto de quarta-feira (27) contra o Racing, o Corinthians precisa vencer para avançar na Copa Sul-Americana, após ter empatado o jogo de ida em 1 a 1.

"É nosso maior desafio mesmo, faltam cinco jogos para terminar o Argentino, é um time que está com triangulação, com jogadas. Mas gostei do nosso jogo contra eles, foi acima do esperado. O jogo lá vai ser intenso, mas vamos preparados para nos classificar", concluiu