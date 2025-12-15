Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Carabao Cup
team-logoCardiff
Cardiff City Stadium
team-logoChelsea
Felipe Proença

Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26

Clubes duelam na capital do País de Gales nesta terça, em busca de uma vaga na semifinal do torneio

O Cardiff recebe o Chelsea nesta terça-feira (16), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26.

Líder da terceira divisão inglesa, o Cardiff chega embalado por cinco vitórias seguidas no campeonato e tenta ir em busca da classificação às semifinais da Copa da Liga, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente. Na fase anterior, o clube galês eliminou o compatriota Wrexham ao vencer fora de casa por 2 a 1.

O Chelsea, por sua vez, procura construir uma nova sequência positiva na temporada após vencer apenas o último de seus cinco jogos, somando todas as competições. Na Copa da Liga Inglesa, os Blues chegaram às quartas de final após superarem o Wolverhampton no Molineux em um movimentado 4 a 3.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Cardiff x Chelsea ao vivo

O jogo entre Cardiff e Chelsea será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Cardiff x Chelsea: informações da partida

crest
Carabao Cup - Carabao Cup
Cardiff City Stadium

Prováveis escalações

Cardiff: Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson; Ashford, Davies, Willock; Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy

Chelsea: Jörgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Andrey Santos, Gusto; Estêvão, Buonanotte, Gittens; Guiu. Técnico: Enzo Maresca

Desfalques do Cardiff

Rubin Colwill, Osho, King e Tanner estão lesionados. Alnwick permanece fora por questões pessoais, Kpakio cumpre suspensão automática pelo segundo cartão amarelo e Kellyman não pode atuar por questão contratual.

Desfalques do Chelsea

Levi Colwill, Lavia, Essugo e Delap se recuperam de lesões no departamento médico, enquanto Palmer deve ser preservado.

Forma

CAC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Confrontos diretos recentes

CAC

Outros

CHE

0

0

Empate

5

Vitórias

5

Gols feitos

16
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

