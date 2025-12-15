Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Cardiff recebe o Chelsea nesta terça-feira (16), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26.
Líder da terceira divisão inglesa, o Cardiff chega embalado por cinco vitórias seguidas no campeonato e tenta ir em busca da classificação às semifinais da Copa da Liga, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente. Na fase anterior, o clube galês eliminou o compatriota Wrexham ao vencer fora de casa por 2 a 1.
O Chelsea, por sua vez, procura construir uma nova sequência positiva na temporada após vencer apenas o último de seus cinco jogos, somando todas as competições. Na Copa da Liga Inglesa, os Blues chegaram às quartas de final após superarem o Wolverhampton no Molineux em um movimentado 4 a 3.
Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.
Onde assistir Cardiff x Chelsea ao vivo
O jogo entre Cardiff e Chelsea será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
Cardiff x Chelsea: informações da partida
Prováveis escalações
Cardiff: Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson; Ashford, Davies, Willock; Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy
Chelsea: Jörgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Andrey Santos, Gusto; Estêvão, Buonanotte, Gittens; Guiu. Técnico: Enzo Maresca
Desfalques do Cardiff
Rubin Colwill, Osho, King e Tanner estão lesionados. Alnwick permanece fora por questões pessoais, Kpakio cumpre suspensão automática pelo segundo cartão amarelo e Kellyman não pode atuar por questão contratual.
Desfalques do Chelsea
Levi Colwill, Lavia, Essugo e Delap se recuperam de lesões no departamento médico, enquanto Palmer deve ser preservado.