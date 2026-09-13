Capitão do Feyenoord, Valente: "As pessoas acham estranho que eu diga isso, mas..."

Luciano Valente reagiu após a sonora vitória do Feyenoord por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle às críticas que recebeu na última semana. O capitão dos Roterdammers viu sua equipe dominar neste domingo e considera que o duelo em Zwolle confirma por que ele se manteve positivo após a derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona.

“Acho que esta é a primeira vez que venço por uma margem tão grande”, disse Valente após a partida, em entrevista à ESPN. “Começamos muito bem hoje e já poderíamos ter ido para o intervalo vencendo por 6 a 0. O jogo foi bom, dominante e houve muita movimentação.”

Assim, o Feyenoord deu uma resposta convincente após a derrota elástica no Camp Nou. Segundo Valente, aquela partida, apesar do placar doloroso, acabou provocando algo no elenco. “O jogo em Barcelona nos deu uma boa energia, apesar do resultado.”

Valente já havia dito isso logo após o confronto com o Barcelona, mas acabou recebendo muitas críticas. “Eu também mencionei isso naquela ocasião, e alguns acharam muito estranho, mas hoje foi um bom exemplo de por que isso está certo.”

Um dos grandes destaques contra o PEC foi Nacho Ferri, que marcou três vezes. Um de seus gols foi inicialmente registrado como gol contra de Simon Graves, mas a decisão foi revertida depois pelo árbitro Alex Bos.

Valente vê que o atacante vem evoluindo muito bem desde a saída de Ayase Ueda. “Desde que Ayase saiu, Ferri vem preenchendo esse espaço de forma excelente. Dá para ver que ele melhora a cada dia, também nos treinos. Agora ele está sendo recompensado com gols, e eu tenho orgulho dele.”

Givairo Read também recebeu elogios de seu capitão depois de dar três assistências. “Desde o primeiro dia depois que ele não foi para a Roma, ele vem trabalhando de forma excelente no Feyenoord.”