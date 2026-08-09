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Davy KlaassenESPN
Siep Engelen

Traduzido por

Capitão do Ajax, Davy Klaassen dá alfinetada: “Se eu comparar com Vojvodina e Shelbourne, o PEC Zwolle...”

PEC Zwolle x Ajax
PEC Zwolle
Ajax
Eredivisie
D. Klaassen
Vojvodina
Shelbourne

Davy Klaassen relembra com sentimentos mistos a primeira partida da Eredivisie na temporada. Fora de casa contra o PEC Zwolle, o Ajax teve muita dificuldade, mas ainda assim conseguiu vencer por 0 a 2 graças aos gols tardios de Jorthy Mokio e Julian Brandt.

“Hoje não fomos tão bons quanto queremos ser”, começa de forma realista o capitão do Ajax, em conversa com Cristian Willaert, da ESPN. “Faltou surpresa no nosso jogo. Hoje, assim como na semana passada, você acaba escapando. Mas não foi como queríamos.” 

Klaassen também admite que o cartão vermelho de Sherell Floranus ajudou os jogadores do Ajax a superar o momento mais difícil. “O nosso jogo de hoje foi realmente, com certeza, pior do que em muitas partidas que fizemos antes.” 

Klaassen também coloca o PEC Zwolle em um patamar bem acima de FK Vojvodina e Shelbourne FC, contra os quais o Ajax jogou nas fases preliminares da Conference League. “Se eu comparar com Vojvodina e Shelbourne, o PEC Zwolle é simplesmente muito melhor”, foi seu julgamento duríssimo sobre os adversários da Sérvia e da Irlanda. 

Na próxima quinta-feira, o Ajax ainda terá de confirmar de vez a classificação contra o Shelbourne no jogo de volta, mas, pelas suas declarações, Klaassen não espera grandes problemas. O time de Amsterdã defende uma vantagem de 3 a 1. 

No jogo de ida da última quinta-feira contra o Shelbourne, a equipe de Míchel criou chance atrás de chance, mas no domingo contra o PEC foi bem diferente. Segundo Klaassen, a saída de Mika Godts certamente teve papel nisso. “Sentimos falta de profundidade em campo. Também falamos sobre isso no intervalo, que precisávamos pressionar mais a última linha deles por meio de movimentações. Fizemos isso melhor no segundo tempo.”

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