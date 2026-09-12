Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, acredita que o Merengue teria apresentado um nível muito mais alto diante da Inter de Milão, na Liga dos Campeões, caso não estivesse sofrendo com os desfalques no meio-campo.

A equipe do técnico José Mourinho foi alvo de muitas críticas ao longo dos últimos dias por causa da forma como disputou a partida contra a Inter de Milão, na primeira rodada da Liga dos Campeões. Mesmo assim, parece que alguns não levaram em consideração todos os desfalques que atingiram o meio-campo do time.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Güler estavam suspensos, enquanto Tchouaméni ainda não estava pronto para participar.

A rede Defensa Central publicou o que disse Fabio Capello em sua análise sobre o desempenho do Real Madrid, quando afirmou: "A Inter de Milão provou que é um time muito respeitado, mas que é capaz de mostrar mais. Eles precisam se convencer de que são mais fortes. A partida foi boa, e eles jogaram com personalidade, mas não veremos o Real Madrid dessa forma outra vez".

E prosseguiu: "A equipe merengue esteve praticamente sem meio-campo. Eu conheço o Real Madrid, e jogar no estádio Santiago Bernabéu pode ser algo impossível. Por isso, acredito que eles saíram do campo convencidos de que podem mostrar mais e se tornar mais competitivos, seja na Liga dos Campeões ou no Campeonato Espanhol".

O Real Madrid pode passar por períodos ruins e não apresentar um bom futebol, mas continua sempre sendo um time capaz de competir no Campeonato Espanhol, nas competições locais e na Europa.

A Inter de Milão se surpreendeu bastante na última partida, ao ver a equipe merengue marcar dois gols num momento em que não impunha seu domínio sobre a bola, enquanto o time italiano apresentava um desempenho melhor.

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