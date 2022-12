O que é a capa que Messi usou ao levantar a taça da Copa do Mundo pela Argentina?

Camisa 10 e capitão da seleção argentina começou a festa vestido com um bisht, roupa tradicional árabe

A Copa do Mundo 2022 chegou ao fim com a imagem que muitos esperavam: Lionel Messi erguendo o troféu do torneio, o terceiro de seu país na história, em frente ao estádio cheio em Lusail. E, ainda assim, o momento despertou a curiosidade, já que o camisa 10 vestia uma espécie de capa por cima do uniforme de sua seleção.

Mas, afinal, o que significa aquela capa preta?

A capa é chamada de Bisht e é uma veste tradicional masculina nos países árabes, sendo seu uso reservado para ocasiões especiais como casamentos ou datas importantes no Islã. É considerado uma vestimenta de status, normalmente associada à realeza, dignitários religiosos e outras figuras importantes - pode-se comparar seu uso ao smoking, no mundo ocidental.

Neste caso, associa-se a oferta da vestimenta pelo fato da final da Copa ter sido realizada em 18 de dezembro, que também é o Dia Nacional do Qatar, embora essa associação não tenha sido confirmada oficialmente.

O bisht foi oferecido a Messi por Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, o Emir do Qatar, quando este foi apresentar o troféu aos campeões da Copa do Mundo ao lado de Gianni Infantini, presidente da Fifa. Messi logo aceitou o presente e, após receber ajuda para vesti-lo, não abriu mão no momento de erguer a taça de campeão do Mundo.