Caos total no NAC Breda: Lewis Holtby está farto e pensa em se aposentar imediatamente

No NAC Breda, há novamente agitação na preparação para a nova temporada. Lewis Holtby não concorda de forma alguma com a forma como as coisas estão sendo conduzidas dentro do clube e está considerando seriamente encerrar sua carreira profissional. É o que informa a revista Voetbal International.

Holtby (35) foi contratado pelo Breda no início da temporada passada para estabelecer “um novo padrão” no NAC. O começo parecia promissor, com um gol logo na estreia, mas depois as coisas não saíram como esperado. Holtby teve dificuldade em corresponder às expectativas, tanto dentro quanto fora de campo, e acabou em um vestiário onde faltava completamente qualquer afinidade entre os diversos grupos de jogadores.

“O NAC era como areia solta. E Holtby foi afundando cada vez mais nela”, é como o jornalista da VI, Joost Blaauwhof, descreve a situação. A composição do elenco e a mentalidade de alguns jogadores irritam Holtby profundamente. A tal ponto que ele agora está pensando em abandonar completamente o futebol.

“O fato de, por exemplo, Jayden Candelaria ter sido escalado como titular na última partida da temporada passada, mas ter chegado muito atrasado, era inconcebível na cabeça de um profissional”, diz Blaauwhof, citando um dos muitos exemplos. Holtby também discorda da visão do clube para a próxima temporada.

O fato de a diretoria do clube não ousar declarar abertamente que vai buscar as duas primeiras colocações, ao mencionar também os play-offs, é, na verdade, “uma forma de se recompor”. “Atualmente, o NAC demonstra muito pouco ser uma organização esportiva de ponta e ambiciosa que queira disputar títulos. A frustração de Holtby estava tão grande recentemente que, no intervalo de uma partida abominável contra amadores, ele chutou um contêiner até destruí-lo”, afirma Blaauwhof.

O técnico Carl Hoefkens compartilha, em certa medida, da opinião de Holtby, segundo as notícias. O belga, que recentemente esteve perto de uma transferência para o OH Leuven, também reconhece que a qualidade do elenco precisa melhorar. “Sem intensidade, esses são apenas jogadores comuns e medíocres”, afirmou ele com veemência ainda nesta semana, após a derrota por 0 a 2 em um amistoso contra o FC Eindhoven, partida em que o time não teve chances.

Segundo Blaauwhof, Holtby ainda pode decidir se aposentar antes do início do campeonato. Isso seria um duro golpe para o NAC, que ainda o vê como um pilar da equipe. Ao mesmo tempo, parece que a irritação dentro do elenco com relação à atitude dele está aumentando. No entanto, caso haja uma ruptura, só há uma conclusão possível: a chegada de Holtby acabou sendo um fracasso.