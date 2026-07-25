O PSV perdeu por 1-3 com o Villarreal no primeiro jogo de preparação aberto ao público. Ruben van Bommel fez o seu regresso ao onze inicial dos eindhovenenses após quase um ano de problemas físicos, mas teve de assistir do banco a partir daí a como a sua equipa foi castigada depois do intervalo por trapalhadas defensivas.

Os eindhovenenses até começaram o jogo de forma convincente. Alassane Pléa teve uma oportunidade logo aos dois minutos, após uma bela jogada e cruzamento de Sven Mijnans, e depois Dennis Man e Tygo Land também criaram perigo sem conseguirem bater o guarda-redes espanhol.

Passados pouco mais de dez minutos, o Villarreal assumiu completamente a iniciativa. O ex-avançado do Ajax Georges Mikautadze teve três grandes ocasiões em poucos minutos, mas o guarda-redes Matej Kovar evitou por duas vezes o golo e viu uma tentativa seguinte sair ao lado da baliza.

A defesa do PSV continuou depois a mostrar-se particularmente vulnerável. Kovar ofereceu a bola na fase de construção, Flamingo cometeu um erro e Mikautadze voltou a surgir solto perante a baliza, mas o Villarreal foi desperdiçando todas essas ofertas.

Do outro lado, o PSV quase não conseguiu criar ocasiões bem construídas. Van Bommel encontrou Pléa com um cruzamento da esquerda, mas o avançado escorregou quando se preparava para rematar, enquanto Man, pouco antes do intervalo, cabeceou por cima da baliza na sequência de um livre batido rapidamente.

Bosz lançou Amir Bouhamdi ao intervalo para o lugar de Van Bommel, mas o cenário do jogo inicialmente não se alterou. O Villarreal continuou a falhar ocasiões e Kovar foi mantendo o PSV vivo com várias boas defesas, nomeadamente quando Mikautadze voltou a aparecer isolado diante dele.

Aos 66 minutos, acabou por surgir o merecido golo inaugural. Depois de uma perda de bola de Pléa, Mikautadze escapou à defesa do PSV, contornou Kovar e atirou para o 0-1 na baliza deserta. Seis minutos depois, Thiam desviou com facilidade um cruzamento para o segundo golo espanhol: 0-2.

Mauro Júnior recolocou inesperadamente o PSV no jogo aos 75 minutos, ao aproveitar uma trapalhada na defesa do Villarreal. A esperança numa reviravolta, porém, desapareceu no espaço de um minuto, porque, após novo erro de Kovar, Cabanes estabeleceu o resultado final em 1-3.

O PSV defronta na próxima quarta-feira o FC Eindhoven no jogo de preparação anual, após o qual a temporada começa oficialmente no próximo domingo com a Supertaça dos Países Baixos frente ao AZ.