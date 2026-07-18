Cantora dá uma grande mancada durante o Festival do Feyenoord

As coisas deram completamente errado para Zoë Livay durante o Festival do Feyenoord, realizado no sábado no De Kuip. A cantora pareceu, de repente, ter esquecido a letra de uma música muito conhecida pelo Het Legioen.

Livay começa sem problemas a cantar “Hand in Hand”, o hino oficial do Feyenoord. Após algumas linhas, porém, ela parece ter perdido a letra, verifica ansiosamente o teleprompter e olha em volta com ar perplexo.

A conhecida música também não foi concluída pela surpresa Livay, enquanto os torcedores do Feyenoord no De Kuip se perguntavam o que estava acontecendo. Aliás, também houve apresentações de Flemming e da Hermes House Band.

Livay é torcedora do Feyenoord. Em seu canal no TikTok, dá para ver que ela usa regularmente a camisa do clube de Roterdã.

Especialmente no X, chove reclamações após a apresentação fracassada de Livay no estádio do Feyenoord. “Muito espetáculo para nada, com artistas sem substância que não têm nenhuma ligação com o clube. A apresentação do elenco (masculino) foi realmente deixada de lado, e é para isso que todo mundo vem, não é mesmo??”

Outro torcedor do Feyenoord também fez críticas contundentes. “Mas, falando sério, isso não dá, né? Você nem conhece a música, porque, se conhecesse, teria cantado com uma entonação diferente. Foi muito ruim mesmo.”

Livay logo respondeu pelo Instagram. “Durante minha última música, infelizmente tivemos problemas técnicos. É claro que fiquei chateado com isso, mas foi realmente um caso de força maior. Ninguém podia fazer nada a respeito e, em um estádio como o De Kuip, onde tanta tecnologia se concentra, infelizmente isso pode acontecer.”

Durante o Feyenoord Festival, os novos contratados Nacho Ferri, Mika Mármol e Tjark Ernst chegaram de helicóptero ao De Kuip. Mármol e Ferri, em especial, ficaram muito impressionados com a recepção em Roterdã-Sul.