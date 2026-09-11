A Federação Inglesa de Futebol (FA) multou o Hull City em 30 mil libras (quase 35 mil euros) por cânticos homofóbicos. Três torcedores entoaram os cantos em fevereiro passado, durante o duelo da Copa da Inglaterra com o Chelsea. O Hull aceitou a multa e fez um apelo a todos os seus torcedores.

"O Hull City condena nos termos mais veementes possíveis a linguagem ofensiva e inadequada dos torcedores envolvidos", escreveu o clube em comunicado. "O cântico 'rent boy' em questão é considerado um insulto homofóbico, e seu uso pode constituir crime de ódio."

'Rent boy' é usado informalmente em inglês para um jovem prostituto que se oferece em troca de pagamento, geralmente a outros homens. O cântico foi notado no primeiro tempo da partida, quando o locutor do estádio fez um apelo para que aquilo parasse imediatamente e lembrou que havia câmeras no local.

O locutor informou no segundo tempo que providências haviam sido tomadas e que prisões haviam sido realizadas. "Os três torcedores identificados como culpados pelo cântico homofóbico foram banidos pelo clube por no mínimo três anos", prosseguiu o Hull em seu comunicado.

"Pessoas flagradas usando esse tipo de cântico podem ser presas e processadas criminalmente." O Hull visita justamente o Chelsea no sábado. "Às vésperas do jogo fora de casa de sábado, em Stamford Bridge, o clube lembra a todos os torcedores que qualquer forma de discriminação é totalmente inaceitável e não será tolerada."

"O clube adota uma política rígida de tolerância zero e continuará trabalhando com as autoridades competentes para garantir que medidas apropriadas sejam tomadas contra qualquer pessoa responsável por comportamento discriminatório."

Por fim, o Hull ressaltou que está comprometido com 'igualdade, diversidade e inclusão'. "E todos os nossos torcedores têm um papel a desempenhar para garantir que os dias de jogo sejam seguros e acolhedores para todos. O clube seguirá dialogando regularmente com grupos de torcedores para continuar melhorando a experiência de dia de jogo para todos."