Candidato à presidência do Grêmio quer Rodrigo Caetano na direção de futebol

Alberto Guerra sonha com a volta de Rodrigo Caetano em caso de eleição. Executivo trabalhou no clube entre 2005 e 2008

O candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra, deseja a contratação de Rodrigo Caetano, hoje no Atlético-MG, para o cargo de diretor de futebol a partir de 2023.

O postulante ao cargo já havia se manifestado sobre o tema durante entrevista em que falou sobre a pré-candidatura e mantém a ideia às vésperas do pleito, como soube a GOAL. Ele, inclusive, já fez contato para saber a situação do dirigente no clube mineiro.

O principal empecilho é que o executivo de futebol tem contrato com o Galo até dezembro de 2026 e uma multa rescisória para a quebra do acordo — o valor é inferior a R$ 3 milhões, conforme apurado pela reportagem.

Rodrigo Caetano renovou o contrato com o Atlético-MG recentemente. A permanência do diretor de futebol está nos planos da atual gestão do clube, especialmente do presidente Sérgio Coelho e dos mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin.

O diretor-executivo do Galo esteve à frente do futebol do Grêmio entre 2005 e 2008. No período, foi campeão da Série B, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Ele ainda acumulou títulos nas divisões de base.