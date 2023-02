Campinense x Treze ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraibano

A partida será disputada neste domingo (26), no Amigão; veja como acompanhar na internet

Campinense e Treze se enfrentam, pelo Clássico dos Maiorais, neste domingo (26), às 19h (de Brasília), no Amigão, por uma partida atrasada da 7ª rodada do Campeonato Paraibano. A partida terá transmissão ao vivo do Jornal da Paraíba, no streaming.

Fora da zona de classificação às semis e com duas partidas restante, o Campinense precisa vencer se quiser pensar no mata-mata. A equipe tem 10 pontos e ocupa o 6º lugar da tabela. O Treze, por sua vez, está em uma situação mais confortável na tabela, com 11 pontos no terceiro lugar

Em toda a história, este será o 97º duelo das equipes. O Campinense, por sua vez, conquistou 28 vitórias, empatou 36 e perdeu 29 vezes para o Treze.

Prováveis escalações

Campinense: Thiago Passo; Thiago Ennes, Carlão, Diego Silva, Wesley; Rogério, Paulo Victor, Diego Viana. Vanderlan, Passeira e Thiaguinho.

Treze: Igor Rayan; André, Saulo, Geninho, Jhonathan Moc; Roberto, Cal, Yamada; Wilker, Xandy e Caio Vieira.

Desfalques

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Treze

Sem desfalques confirmados.

Quando é?