Campeonato Sul-Americano sub-20: Os artilheiros da edição 2023

Confira os principais goleadores do Sul-Americano sub-20

O Campeonato Sul-Americano sub-20 de 2023 já está em andamento, com as dez seleções da América do Sul em busca das quatro vagas na Copa do Mundo da categoria, que será realizado ainda neste ano, que a competição distribui.

Apesar de não contar com nomes como Endrick e Marcos Leonardo, que não foram liberados por seus clubes, a seleção brasileira conta com outros jogadores com faro de gol, como Vitor Roque e Luis Guilherme. O torneio também conta com Juan Fuentes, da Colômbia, Máximo Perrone, da Argentina, e outros nomes que podem brigar pela artilharia.

Abaixo, a GOAL te mostra os artilheiros do Campeonato Sul-Americano sub-20 de 2023.

Artilharia - Sul-Americano sub-20 2023

POS. JOGADOR SELEÇÃO GOLS JOGOS 1 Vitor Roque Brasil 2 1 2 Andrey Santos Brasil 1 1 =2 Daniel Luna Colômbia 1 1 =2 Allam Wlk Paraguai 1 1

Quem foi o artilheiro do Sul-Americano 2019?





O atacante equatoriano Leonardo Campana foi o artilheiro da edição de 2019 da competição, que terminou com título inédito do Equador. O atacante marcou seis gols na ocasião.