As vagas que o Sul-Americano sub-20 garante na Copa do Mundo e no Pan

Os quatro primeiros colocados do torneio garantem classificação para as outras competições, veja

A bola já está rolando para o Sul-Americano Sub-20 de 2023. O torneio, que reúne as equipes de base de cada uma das dez seleções da América do Sul, além do título de melhor jovem time do continente, também distribui algumas vagas para outros torneios da categoria.

Entre janeiro e fevereiro de 2023, as dez seleções da Conmebol entram em campo para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Dividido em duas fases, os torneios de base tem, ao todo, dez rodadas, cinco na fase de grupos e cinco no hexagonal final. Ao final de tudo, além do título, vagas em outras competições são distribuídas aos primeiros colocados. Veja!

O que vale o Sul-Americano Sub-20?

Realizado desde 1954, o Sul-Americano Sub-20 passou a valer vagas na Copa do Mundo da mesma categoria a partir de 1977, quando o torneio da Fifa foi criado. Além disso, também são distribuídas algumas vagas para o Pan-Americano.

As seleções que garantem vagas para outras competições são as melhores colocadas ao final da disputa das duas fases - ou seja, os times que seguirem vivos após a fase de grupos e forem bem no hexagonal final. A distribuição é a seguinte: