Campeão do mundo pela Inglaterra morre após positivo para coronavírus

Norman Hunter, zagueiro que foi ídolo no Leeds United, foi hospitalizado na última semana e não conseguiu vencer a batalha contra a covid-19

O coronavírus fez mais uma vítima no mundo do mundo. Norman Hunter, zagueiro campeão do mundo com a seleção inglesa em 1966, faleceu nesta sexta-feira aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo United, clube que Hunter foi ídolo.

Testado positivo com covid-19, o ex-jogador foi hospitalizado na última semana para se tratar da doença mas não resistiu.

Em nota oficial, o Leeds United, que lidera a segunda divisão da Inglaterra, relembrou a vida do ídolo e desejou forças à família de Hunter.

"Ele deixa um grande buraco na família do Leeds United, seu legado jamais será esquecido e nossos pensamentos estão com a família e amigos de Norman neste momento tão difícil".

No Twitter, o clube publicou um vídeo em homenagem ao ex-zagueiro. Foram 726 partidas com a camisa do Leeds em 14 anos no clube.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

A seleção inglesa também se manifestou. Também via Twitter, a entidade lamentou o falecimento do campeão do mundo.

We're extremely saddened to learn of the passing of Norman Hunter at the age of 76.



Norman was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and won 28 caps for the #ThreeLions. All of our thoughts are with his family, friends and supporters at this time. pic.twitter.com/K7XQ2c7nJl — England (@England) April 17, 2020

"Estamos extremamente tristes ao saber da morte de Norman Hunter aos 76 anos. Norman fazia parte do nosso time vencedor da e ganhou 28 jogos pela equipe. Todos os nossos pensamentos estão com sua família, amigos e apoiadores neste momento", diz o pronunciamento.

A Fifa também se pronunciou e lamentou a morte de Hunter.