Em um passo que pôs fim a todas as especulações, a Federação Espanhola de Futebol anunciou oficialmente a renovação do contrato do artífice da glória, Luis de la Fuente, até 2032.

Um contrato de longa duração que não veio apenas como recompensa pelas conquistas da Eurocopa e do Mundial, mas como uma declaração clara de um projeto de nação que quer reinar sobre o futebol mundial pela próxima década.

E do coração da cidade de Las Rozas, o treinador saiu com uma mensagem retumbante: o que conquistamos é apenas o começo.

O anúncio oficial ocorreu na segunda-feira, em uma cerimônia de homenagem realizada na sede da federação em Las Rozas, na qual De la Fuente repassou uma trajetória dourada que começou desde sua chegada à federação em 2013.

No palco, alinharam-se todos os seus títulos: o Campeonato Europeu Sub-19, o Campeonato Europeu Sub-21, a medalha de prata olímpica em Tóquio 2020, o título da Liga das Nações da Europa de 2023 e a Eurocopa de 2024.

Apenas a Copa do Mundo, o troféu mais valioso de seu acervo, esteve ausente da cerimônia, não por esquecimento, mas porque está atualmente em exibição no Centro Pompidou de Málaga, como símbolo da celebração nacional pela conquista histórica.

"Não estamos satisfeitos": uma filosofia que não se sacia

Em sua primeira fala após a renovação, que garante sua permanência até 2032 à frente da comissão técnica da seleção da Espanha, De la Fuente mostrou-se completamente distante da linguagem da comemoração, munido da linguagem do desafio.

O treinador campeão do mundo disse, em declarações reproduzidas pela imprensa espanhola: "O sucesso está em competir e em dar tudo o que estiver ao seu alcance para atingir o seu objetivo".

E acrescentou: "Não estamos satisfeitos com o que conquistamos até agora, pois o melhor ainda está por vir; ainda há muitas conquistas maravilhosas que vamos desfrutar".

E completou: "Apesar de termos vencido muitos títulos, meu próximo objetivo é continuar evoluindo; a equipe ainda tem uma grande margem de crescimento".

O treinador espanhol recusou-se a falar na linguagem das conquistas encerradas, afirmando que seu foco está totalmente voltado para os compromissos que estão por vir.

E esclareceu: "Estamos em uma situação muito frágil; a vida me ensinou a ter uma visão de curto prazo, lido com as coisas dia após dia. Meu objetivo é estar em minha melhor forma para o jogo contra a Inglaterra e para os jogos da Liga das Nações da Europa que vêm em seguida".

E prosseguiu, entusiasmado: "Mas estou especialmente animado com a classificação para a Copa do Mundo de 2030, que será em nossa casa, e, acima de tudo, com a Eurocopa de 2032, e vamos dar o nosso melhor para alcançar isso".

A decisão do presidente: mais do que apenas um treinador

A verdadeira surpresa estava na duração do contrato, pois a extensão até 2032, ou seja, para depois do Mundial de 2030 sediado pela Espanha, foi uma proposta pessoal do novo presidente da federação, Rafael Louzán.

Louzán disse em seu discurso: "Foi uma proposta que o Luis recebeu com muito entusiasmo, e é a coroação de uma trajetória longa e bem-sucedida. Acredito que seja a decisão certa; o Luis merece".

O elogio do presidente não se limitou ao aspecto técnico, mas foi além, para a dimensão humana, ao dizer: "Temos uma pessoa excepcional, pois ele encarna tudo. Todos com quem converso me confirmam o quanto a sociedade espanhola o estima; ele é um herói e uma pessoa verdadeiramente grandiosa".

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Com essa renovação, a Federação Espanhola garante a estabilidade técnica pelo período mais longo de sua história recente e aposta que o homem que devolveu a "La Roja" ao topo do mundo é o mesmo capaz de mantê-la lá por muitos anos vindouros.