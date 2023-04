Cametá x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paraense

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pelo jogo de ida da semifinal do Parazão; veja como acompanhar na TV e na internet

Cametá e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (21), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Orfelino Martins, em Cametá, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense. A volta está marcada para o próximo domingo (30). A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), e TV Brasil (PA), na TV aberta, e no YouTube (da Cultura PA), na internet.

O Cametá terminou na terceira colocação do Grupo C na primeira fase do Parázão 2023, tendo que enfrentar o São Francisco-PA nas quartas de final. Na primeira partida, atuando fora de casa, a equipe venceu por 1 a 0. No jogo de volta, mais uma vitória, dessa vez por 5 a 2, eliminando o São Francisco-PA por 6 a 2 no agregado.

Já o Remo avançou em primeiríssimo lugar do Grupo A para as eliminatórias do torneio, onde teve pela frente o Caeté. No jogo de ida, uma excelente vitória por 4 a 2. Para finalizar, triunfaram em seu próprio estádio com bastante tranquilidade, desta vez por 2 a 1 e fecharam o placar por 6 a 3 no agregado.

Prováveis escalações

Cametá: Pedro Henrique, Pet, Marcos, Taison, Cristian, Rayro, Alexandre, Thomas, Luis, Wendel e Ryan.

Remo: Vinícius; Marques, Ícaro, Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Matheus Galdezani; Pablo Roberto, Muriqui e Pedro Vítor.

Desfalques

Cametá

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?